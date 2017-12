Stad start werken aan sportsite Heirbrug 02u50 8 Yannick De Spiegeleir Chris Verstockt en Jacko Verheijen geven samen met Hilde Bruggeman, schepen Van Doorslaer en burgemeester Anthuenis de eerste spadesteek van het project. Lokeren Op de sportsite aan de Heilige Geestmolenstraat in Lokeren is deze week de eerste spadesteek in de grond gegaan voor de bouw van een nieuw sportcentrum en de aanleg van nieuwe sportvelden voor hockey, rugby en voetbal.

De nieuwe infrastructuur vervangt de voormalige 'collegepleinen'. Naast natuurgrasterreinen wordt er ook een kunstgrasveld aangelegd in functie van de hockeysport.





"Het sportcentrum zal gericht zijn op buitensporten en heeft als doel voetballers, rugbyspelers en hockeyspelers te centraliseren", zeggen sectorhoofd Sport Inge De Braekeleer en schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open VLD). Ook de provincie Oost-Vlaanderen voorziet een financiële inbreng in het project.





"De bevolking van Lokeren groeit en naast een extra nood aan infrastructuur voor wonen en werken is er ook een bijkomende nood aan ruimte tot recreatie voor sport en ontspanning", klinkt het. Onder meer jonge verenigingen als de Lokerse hockeyclub en rugbyclub, die hun ledenaantal al kort na hun opstart explosief zagen stijgen, zullen onderdak vinden op de site.





De oplevering van de uitbreiding van de site is voorzien voor mei 2018. (YDS)