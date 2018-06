Stad schenkt eigen primeurwijn 06 juni 2018

02u51 0

Het Lokerse stadsbestuur heeft de eerste 306 flessen van haar eigen wijngaard 'De Vinnigaard' in het Bospark gebotteld. De eerste cuvée werd 'In Natura 2017' genoemd. "We schenken de primeurwijn bij officiële gelegenheden van de stad en zal ook te proeven zijn voor het brede publiek op 'Duurzaam, natuurlijk': een evenement volledig in het teken van duurzaamheid op de Markt", zegt schepen van Milieu Nina Van der Sypt (CD&V). De eerste pluk van de wijn vond vorig jaar in september plaats. De wijnbereiding was in goede handen bij vinoloog Luc Goessens van 'De Drie Fonteinen' in de Vlaamse Ardennen. De stad had vorig jaar ook al een wedstrijd uitgeschreven om een naam te geven aan de wijngaard. Het voorstel van Lokeraar Georges Van Damme uit de wijk Oudenbos kwam als winnaar uit de bus. (YDS)