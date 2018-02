Stad reikt eretekens uit aan personeel 15 februari 2018

02u50 0

Het Lokerse stadsbestuur heeft een aantal personeelsleden in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Zo kreeg Gerard Noez, jarenlang actief binnen de Lokerse sportdienst, een Gouden Palm der Kroonorde voor zijn carrière van 40 jaar. Sabine Meert werkt intussen al 28 jaar bij de sportdienst en kreeg een ereteken van de Arbeid van tweede klasse. Ook een aantal Laureaten van de arbeid vielen in de prijzen. Zo kreeg Conny De Rooze het label master in de sector kapsel.





(YDS)