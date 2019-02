Stad plant maatregelen tegen sluipverkeer in Everslaar: “Betonblokken en verkeerstellingen” Yannick De Spiegeleir

22 februari 2019

14u57 0 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur heeft het comité Leefbaar Everslaar beloofd om het groeiende sluipverkeer in de wijk aan te pakken. Er komt een nieuwe hoogteregelaar mét betonblokken in de Nieuwestraat en tellingen moeten de herkomst en bestemming van de voertuigen in kaart brengen.

Via een petitie met 427 handtekeningen dwong het actiecomité Leefbaar Everslaar donderdagavond spreekrecht af op de gemeenteraadscommissie Infrastructuur. De bewoners van de wijk zijn beducht voor de komst van de nieuwe industriezone E17/4 nabij hun wijk. Dat lieten ze onlangs nog blijken met een ‘gele hesjes’-actie én een beroepsprocedure tegen de vergunningsaanvraag voor de aanleg van E17/4 die momenteel geschorst is.

Al sinds een jaar kampen de Spoele- en Everslaarwijk met toenemend sluipverkeer. Een gevolg van de knips die de stad twee jaar geleden doorvoerde in onder meer de Scherpeputstraat en Oosteindestraat om de Bokslaarwijk te vrijwaren van sluipverkeer. Het comité Leefbaar Everslaar klaagt nu aan dat het probleem zich verplaatst heeft naar hun wijk. “Er is nood aan drastische maatregelen om de leefbaarheid in onze wijk te garanderen”, zegt Jos Maesen van Leefbaar Everslaar. “In een stedenbouwkundige vergunning van 2005 voor de aanleg van E17/3 stond al te lezen dat die straat geknipt zou worden. De paaltjes die er even stonden, waren geen lang leven beschoren. De stad begaat sindsdien een bouwovertreding.”

Een knip in de Nieuwestraat komt er voorlopig niet. Wel kondigde schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) aan dat er volgende week opnieuw een hoogtebegrenzer wordt geplaatst in de straat. Het leverde haar cynisch applaus op in de zaal: de hoogteregelaar werd het afgelopen jaar al meermaals aan flarden gereden door drieste chauffeurs. “Deze keer krijgen we de toestemming van de brandweer om er ook betonblokken te plaatsen”, aldus de schepen. Ze wees ook op de geplande aanleg van een tunnel om industriezones E17/3 en E17/4 te verbinden.

De buurtbewoners van Leefbaar Everslaar bleken niet onder de indruk. “Stellen dat het verkeer van de industriezones niet zal uitkomen in de woonstraten van Everslaar is hetzelfde als zeggen dat het water van de Durme niet terecht komt in de zee omdat er nog andere rivieren tussen liggen”, stelt Philip Rubbens het met een boutade. “Zeker met de moderne navigatieapparatuur van vandaag zoals de applicatie Waze.”

Van Rysselberghe kondigde op haar beurt nog aan dat de stad verschillende metingen zal uitvoeren in de buurt, inclusief een onderzoek dat de herkomst en bestemming van de voertuigen in kaart brengt. “Meten is weten en we willen eerst een grondig zicht hebben op de situatie vooraleer we drastische maatregelen nemen. Sowieso willen we duidelijk stellen dat het niet de bedoeling kan zijn dat de afwikkeling van het verkeer van en naar de industriezones gebeurt via woonstraten.” Tot slot gaf de schepen ook nog mee dat er nog dit jaar een aannemer zal aangesteld worden om Spoele en de Everslaarstraat aan te pakken met een totaalrenovatie van de wegenis en riolering.