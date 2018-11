Stad plaatst zitbank ter nagedachtenis van slachtoffer brand op Markt: “Goed dat herinnering aan Wera blijft leven Yannick De Spiegeleir

20 november 2018

16u53 0 Lokeren Op de Markt van Lokeren is vandaag een zitbank geplaatst op de plaats waar iets meer dan een jaar geleden een bestuurder een leegstand winkelpand binnenreed. Een brand ten gevolge van het incident kostte toen het leven aan Wera Wisnieuwska (65). Ter nagedachtenis aan het slachtoffer prijkt haar naam op de nieuwe zitbank.

De fatale feiten speelden zich af op 16 oktober 2017. Om – tot op vandaag – onverklaarbare redenen reed een 20-jarige autobestuurder zijn wagen in de leegstaande vitrine naast de Panos op de Markt. Door de aanrijding ontstond een brand die vrij snel oversloeg op het hele gebouw. Voor Wera Wisnieuwska, bewoonster van het appartement op de bovenverdieping, kwam alle hulp te laat. Ook twee brandweermannen raakten gewond bij het incident.

Na het dramatische ongeval drongen vrienden en kennissen van Wera erop aan dat de vrouw een blijvende herinnering zou krijgen op de Markt. Groen-gemeenteraadslid Alain Debbaut bracht hun vraag ook voor op de Lokerse gemeenteraad en vroeg bij het stadsbestuur om een zitbank te plaatsen met daarop een herdenkingsplaatje met de naam van Wera. Vandaag werd in alle stilte de zitbank met het naamplaatje geplaatst. Om de sereniteit te bewaren, komt er geen officiële inhuldiging. “We zijn tevreden met deze geste van de stad. Het is goed dat de herinnering aan Wera blijft leven”, reageert Dirk Raman, die een goede vriend was van de overleden vrouw.

De betrokken bestuurder is intussen nog niet verschenen voor de rechtbank. Zijn tijdelijk rijverbod is verlopen. In de nasleep van het ongeval ontstond in Lokeren wel een discussie over hufterig rijgedrag. Volgens sommige ooggetuigen was het incident een rechtstreeks gevolg van een ‘street race’, maar dat werd door de stad en politie al snel ontkracht via een persbericht nadat de camerabeelden op de Markt werden gecontroleerd.

Toch werd in de nasleep van het incident besloten om extra maatregelen te nemen. Zo heeft de politie intussen de zogenaamde ‘NK7’ in gebruik genomen: een flitscamera die, verborgen in een vuilnisbak, ook kan opgesteld worden in de bebouwde kom. “Het toestel biedt meer mogelijkheden dan een reguliere flitscamera. Het werkt met een dubbele radarbundel waardoor voertuigen in beide richtingen tegelijkertijd kunnen geflitst worden. Ook in straten waar er geen flitsvoertuig kan opgesteld worden, zoals bijvoorbeeld de Luikstraat, vormt het een goed alternatief.” De politie zet het toestel intussen al enkele maanden in. Het toestel wordt wekelijks gebruikt, zowel op statief als in de container.