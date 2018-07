Stad opent parking aan Heirbrugmolen 16 juli 2018

02u29 0 Lokeren In de schaduw van de Heirbrugmolen heeft het Lokerse stadsbestuur gisteren een nieuwe openbare parking geopend.

Het verhard terrein heeft een capaciteit van iets meer dan twintig parkeerplaatsen, inclusief een plaats voor personen met een beperking. De aanleg kostte 80.570 euro. "Er werd zo veel mogelijk gestreefd om de parking een groen karakter te geven, zodat ze opgaat in de omgeving van de molen. Het gras werd al ingezaaid, maar de andere groenvoorzieningen zullen op een gepast tijdstip nog moeten aangeplant worden", zegt schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). "Om de snelheid te beperken werd gekozen om een soort karrespoor aan te leggen waarbij men telkens slechts met één wiel op de verharding door klinkers kan rijden." De nieuwe parking moet een meerwaarde vormen voor bezoekers van Brasserie De Molen en de historische Heirbrugmolen die pas een renovatiebeurt achter de rug heeft. "Vooral in de winter zal deze extra parkeergelegenheid van pas komen, want dan kiezen mensen minder snel voor de fiets", zegt Dago Caals van Brasserie De Molen. De parking is niet exclusief voor bezoekers aan de molen en de brasserie, het is een openbare parking. "Zo willen we ook de parkeerdruk in de Heirbrugstraat doen dalen", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).





Om de make-over van de molensite te vieren, werd gisteren een aperitiefconcert georganiseerd aan de voet van de Heirbrugmolen. Voor een select publiek speelde Gerry De Mol een akoestisch concert. (YDS)