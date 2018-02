Stad opent Huis van het Kind 01 februari 2018

Lokeren In het stedelijk sport- en jeugdcomplex heeft het Lokerse Huis van het Kind de deuren geopend.

"Vroeger kon men voor opvoedingsgerelateerde zaken vaak terugvallen op een sociaal netwerk of de buurt. Vandaag is die ondersteuning uit de omgeving verminderd. In het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met vragen en problemen", schetst kinderwelzijnsconsulent Nele Bulens.





Tuutje afgeven

Gisteren konden de Lokerse leerkrachten en hun kinderen al een eerste keer kennismaken met de nieuwe stek. Komende zaterdag zijn alle (toekomstige) ouders of grootouders, hun kinderen en alle geïnteresseerden welkom in het Huis van het Kind voor de publieksopening van 10 tot 14 uur. Tot 11 uur kunnen kinderen hun 'tuutje' afgeven in ruil voor een leuk cadeautje. Er staan ook andere activiteiten op stapel, zoals een kinderrechtenwandeling, huifkartochten, een schimmenspel, bewegingstips, kortfilms, grime, haartooi en pannenkoeken voor de hongerigen. Inschrijven voor de tuutjesboom, huifkartocht en kinderrechtenwandeling is mogelijk via nele.bulens@lokeren.be of 09 340 95 31. (YDS)