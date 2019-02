Stad onthult plannen nieuwe brandweerkazerne aan Hoedhaar: “Opening voorzien voor 2021” Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

08u19 0 Lokeren Op de gemeenteraadscommissie Infrastructuur heeft de stad haar plannen voorgesteld voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op de Hoedhaarsite. “In het complex is een toren van 20 meter hoog voorzien om de brandweerslangen te laten uitdrogen”, klinkt het.

Het probleem is langer bekend. De ligging van de huidige brandweerkazerne in de Pompiersstraat is niet optimaal. Vanuit historisch oogpunt werd gekozen voor die locatie in het centrum om eenvoudig bereikbaar te zijn voor vrijwillige brandweerlieden. Maar dat uitgangspunt is helemaal achterhaald, want ook in Lokeren slibben de centrumstraten tijdens de spitsuren dicht door het drukke autoverkeer waardoor de brandweerlieden soms kostbare tijd verliezen op weg naar de kazerne. Daarom bestelde de stad in de vorige legislatuur een studie naar een betere locatie. Waarna de keuze viel op een site van 4000 vierkante meter op de hoek van de Haarsnijderslaan en de Strijkersstraat.

Architect van het project is het bureau ‘Antwerps Architecten Atelier’ dat gespecialiseerd is in de bouw van brandweerkazernes. Omdat de brandweerslangen op een natuurlijke manier moeten kunnen drogen is in het project een toren van twintig meter hoog opgenomen. De stelplaats voor de brandweerwagens zal een ellipsvorm aannemen. De nieuwbouw zal volledig opgetrokken worden in staal en beton waardoor het project op 12 tot 18 maanden afgerond kan zijn. De opening is voorzien voor het voorjaar van 2021. Het kostenplaatje van het project bedraagt 5,9 miljoen euro (inclusief BTW).

Op de gemeenteraadscommissie Infrastructuur uitten oppositieraadsleden Björn Rzoska (Groen) en Eddy Van Bockstal (N-VA) hun bedenkingen bij het inplanten van de kazerne in een woonbuurt omwille van de sirenes. “Zijn er geen alternatieve locaties onderzocht?”, klonk het. “We zetten de sirenes op dit moment in de meeste gevallen ook pas aan als we de woonbuurt uit zijn”, zegt postoverste Vermaere. “Bovendien voeren we gemiddeld 250 dringende interventies uit per jaar. Enkel dan worden de sirenes gebruikt.” Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) merkt ook op dat de huidige site in eigendom is van de stad waardoor er snel kan gehandeld worden. Bij andere pistes zou de stad zich moeten beroepen op een onteigeningsprocedure. “Bovendien onderhandelen we met het Agentschap Wegen en Verkeer om een rechtstreekste toegangsweg te voorzien naar de stadsring.”