Stad krijgt eerste fietsstraten 30 mei 2018

02u56 0

Het Lokerse stadsbestuur heeft beslist om de Kerkstraat, Luikstraat en Voermansstraat binnenkort om te vormen tot een fietsstraat. Met de ingreep zorgt de stad ervoor dat het wettelijk verboden is voor bestuurders om fietserd in te halen in de smalle straten. De snelheid in een fietsstraat is beperkt tot 30 kilometer per uur. Aangezien de Kerkstraat, Luikstraat en Voermanstraat al binnen de zone 30 van het centrum liggen, verandert het snelheidsregime niet. Het begin en einde van de fietsstraat zal worden aangeduid met een speciaal verkeersbord. Omdat verkeersborden zelf niet altijd opvallen zal er ook een aanduiding worden aangebracht.





(YDS)