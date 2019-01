Stad koopt oud postgebouw op de Markt: “Nieuw onderkomen voor Infopunt Toerisme” Yannick De Spiegeleir

06 januari 2019

09u27 0 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur koopt het statige postgebouw op de Markt voor 800.000 euro. Dat maakte burgemeester Filip Anthuenis bekend op de nieuwjaarsreceptie voor de Lokeraars. “Na jaren van leegstand kan het postgebouw opnieuw leven en uitstraling geven aan onze Markt”, zegt de burgemeester.

Het is niet de eerste keer dat de stad de opportuniteit werd aangeboden om het pand - waarvan de buitengevel beschermd is als monument – te kopen. Twee jaar geleden lag de vraagprijs van Bpost nog te hoog. Uiteindelijk ging het gebouw via een procedure voor openbare verkoop naar de bvba Amber & Co van Gentenaar John Vermeren.

De man kocht het gebouw met de intentie om er appartementen in onder te brengen, maar dat bleek ondanks de ligging in woonzone niet mogelijk gezien de publieke bestemming. Ook een poging om het gebouw te verhuren mislukte. “Nadat het voor de eigenaar duidelijk werd dat een bestemmingswijziging niet mogelijk was, besliste hij gebouw opnieuw te verkopen.” Na een aantal gesprekken bleek Vermeren bereid om het gebouw te verkopen voor 800.000 euro.

Dienst Toerisme

“De uitstraling van het voormalige postgebouw is heel groot voor onze stad. Het gebouw is net als het stadhuis, de Sint-Laurentiuskerk, het stadsmuseum en het postgebouw één van de vier bakens op onze Markt en kan een enorme meerwaarde bieden”, zegt Anthuenis.

Welke concrete invulling het gebouw krijgt, is nog niet bepaald. Wel lijkt het duidelijk dat er een aantal stadsdiensten naar het voormalige postgebouw zullen verhuizen; “Als één van de beeldbepalende gebouwen op de Markt leent de benedenverdieping van het pand zich uitermate voor de dienst Toerisme. Die is momenteel trouwens veel te klein gehuisvest”, geeft de burgemeester aan.

Door de grootte van het gebouw kunnen er ook nog andere bestemmingen aan worden toegevoegd. “De stadsdiensten kunnen sowieso hier en daar bijkomende kantoorruimte gebruiken. Daarnaast kan ook onderzocht worden of gewezen OCMW-diensten niet beter geherlocaliseerd of samengevoegd worden met andere diensten. Dat onderzoek loopt momenteel”, geeft Anthuenis aan. Ook andere pistes zoals in het leven roepen van een stadswinkel en de installatie van een snelloket voor burgerzaken behoren tot de mogelijkheden.

Sowieso zal het nog even duren voor de eerste stadsdienst zijn intrek neemt in het gebouw. “Het gebouw staat al vijf jaar leeg. Onder meer het dak verkeert niet in de beste staat. Er zullen eerst grondige renovatiewerken moeten gebeuren voor onze diensten het gebouw in gebruik kunnen nemen.”

De ontwerp-verkoopakte voor het postgebouw wordt op de gemeenteraad van 28 januari voorgelegd aan de gemeenteraad.