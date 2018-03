Stad koopt grond aan in Buylaers 15 maart 2018

Het Lokerse stadsbestuur heeft een stuk grond van 3.000 vierkante meter bos aangekocht in het natuurgebied de Buylaers. Gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen) polste tijdens de zitting naar de plannen van het stad met het perceel gelegen nabij de Oude Bruglaan. "Klopt het dat de stad overweegt om er een speelbos in te planten?", vroeg Debbaut. Hij drong ook aan om natuurvereniging vzw Durme te betrekken bij het proces gezien de aanwezigheid van een ooievaars en andere bijzondere fauna en flora in de Buylaers. "We moeten nog nadenken over wat de invulling van het perceel wordt. Behalve een speelbos kan ook een geboortebos een optie zijn. Dat is nog geen uitgemaakte zaak", aldus schepen van Milieu Nina Van der Sypt (CD&V). (YDS)