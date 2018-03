Stad in teken van de fiets 12 maart 2018

Lokeren stond dit weekend volledig in het teken van de fiets. Op zaterdag verzamelden wielertoeristen met hun blitse wielerbolides en leden van oldtimerclub Oude Gloriën met hun antieke tweewielers op de Markt van de Durmestad voor de fietsenwijding. Vooral de exemplaren met reuzenhoge wielen hadden heel wat bekijks in het straatbeeld. De fietsenwijding is een jaarlijkse traditie waarbij de deken van Lokeren zijn zegen geeft aan de wielerliefhebbers en hen een veilig seizoen toewenst op de weg. Op zondag werden de wielerfans op hun wenken bediend met de Omloop van het Waasland: de wielerklassieker met startplaats in Lokeren en aankomst in Kemzeke. De renners maalden hun laatste kilometers in de omgeving van de aankomstplaats alvorens te strijden voor de eindzege. (YDS)