Stad huldigt Chris Van Puyvelde op vernieuwde sportsite 20 augustus 2018

02u38 0 Lokeren SKL Doorslaar heeft zaterdag haar nieuwe accommodatie in gebruik genomen. Aan Schraagveld legde de stad een nieuwe parking aan met een capaciteit van 40 plaatsen en een extra voetbalterrein.

"De parkeerplaatsen zijn broodnodig om de parkeerdruk op de site te verlichten", stelt schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). Voor de plechtige opening maakte de stad van de gelegenheid gebruik om Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Rode Duivels én inwoner van Doorslaar, in de bloemetjes te zetten. Samen met burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en twee jonge voetballertjes mocht de lokale voetbalheld het lintje doorknippen.





"Op de familiedag van de Rode Duivels zag ik hoe Eden Hazard blij werd toen hij met een voetbal aan de slag kon, voor alle kinderen geldt hier hetzelfde. Hier wordt mee de basis van het voetbal gelegd", sprak Van Puyvelde in zijn dankwoord. Schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld) benadrukte het belang van het sportinfrastructuurfonds. "Van 2005 tot op vandaag is er een totaalbedrag van 475.000 euro uitgekeerd als ondersteuning aan clubs en sinds enkele jaren kunnen ook jeugdverenigingen een beroep doen op het fonds."





Voorzitter van SKL Doorslaar Eric De Clerck bedankte de stad voor haar investeringen. "Later dit jaar wordt er ook nog ledverlichting aan het nieuwe voetbalplein geplaatst." (YDS)