Stad geeft hockey- en rugbyclub onderdak op sportsite Heirbrug "300 leden op 3 jaar tijd" Yannick De Spiegeleir

05 september 2018

08u35 0 Lokeren Lokeren is in trek bij jonge gezinnen. Sinds 2009 steeg het bevolkingsaantal van de Durmestad van 39.000 naar 42.000 inwoners: een demografische groei die zich ook vertaalt in de vrijetijdsbesteding van de inwoners. De afgelopen jaren staken met Hockey Club Lokeren en Rugbyclub Lokeren twee nieuwe sportverenigingen de neus aan het venster.

Vooral de hockeyclub kan sinds haar opstart in 2015 straffe groeicijfers voorleggen. "Op drie jaar tijd is ons ledenaantal gestegen van 60 naar 300 leden. In augustus mochten we gemiddeld elke dag een nieuw proeflid verwelkomen", zegt voorzitter Jacko Verheijen. Met dank aan de prachtige prestaties van de Red Lions (mannen) en vrouwen (Red Panthers) die hoge ogen gooiden op EK's, WK's en de Olympische Spelen én de professionele werking van het clubbestuur.

Clubhuis

De voorbije jaren opteerde de hockeyclub, bij gebrek aan infrastructuur, voor verschillende locaties: van kunstgrasvelden tennis in de Meersstraat tot kunstgrasvelden voetbal van Sporting Lokeren en het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Door de groei kon een eigen uitvalsbasis mèt een kunstgrasveld op maat van hockey niet langer achterwege blijven. In totaal pompten de stad Lokeren, Sport Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen samen 700.000 euro in de aanleg van het gloednieuwe terrein. De hockeyvereniging zelf investeerde 435.000 euro in een gloednieuw clubhuis dat eind oktober volledig klaar zal zijn.

Vertraging voor rugbyveld

Dat clubhuis zal straks gedeeld worden met Rugbyclub Lokeren dat een eigen veld krijgt aanpalend aan het hockeyveld. Goed voor een investering van 145.000 euro. De club, opgestart in 2017, telt vandaag 50 leden, maar wil haar werking in de toekomst uitbreiden naar een vrouwenafdeling en jeugdwerking. Al heeft het wel te kampen met een tegenvaller: door de aanhoudende droogte deze zomer is het natuurgrasveld nog niet optimaal om bespeeld te worden vanaf september. "Omstandigheden waren we uiteraard begrip voor hebben", zegt voorzitter Benjamin Jaurès Van Lent. "Voorlopig zullen we onze wedstrijden afwerken op de terreinen aan het Bospark en trainen op het veld van het voormalige SK Lokeren." Na een viertal inzaaibeurten hoopt ook de rugbyclub zich tegen november volledig haar intrek te nemen op de nieuwe sportsite aan de Heirbrug. Ook FC Daknam, dat al langer haar thuishaven heeft in de Heilige Geestmolenstraat, profiteert van de vernieuwingsoperatie. De voetbalclub zal het rugbyveld ook kunnen inzetten als voetbalterrein en de site kreeg extra parkeergelegenheid.