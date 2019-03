Stad en AWV bereiken akkoord over studie herinrichting Zelebaan: “Zone tussen Dijkstraat en Heilig Hartlaan gefaseerd aanpakken” Yannick De Spiegeleir

28 maart 2019

16u11 0 Lokeren De stad Lokeren en het Agentschap Wegen en Verkeer zetten nog dit jaar een studie op poten over de verdere herinrichting van de Zelebaan (N47). Na de ingebruikname van het nieuw lichtengeregeld kruispunt aan de op- en afrit van de E17 is het de bedoeling dat andere gevaarlijke kruispunten op de gewestweg worden aangepakt.

Al in de vorige legislatuur werkte het Lokerse stadsbestuur samen AWV een visie uit over de toekomstige herinrichting van de drukke gewestweg. De stad wil op zoveel mogelijk kruispunten met lichten werken om het verkeer veiliger te maken voor zwakke weggebruikers onder meer in functie van de schoolgaande jeugd.

“Na de realisatie van het nieuwe verkeersplein ter hoogte van de E17 willen we bij AWV aandringen om de andere onveilige punten aan te pakken”, schetst schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “We hebben met de wegbeheerder een akkoord bereikt dat er nog dit jaar een studie komt over de haalbaarheid van die visie.”

Een eerste insteek van de stad is om lichten te plaatsen aan het kruispunt van de Heilig Hartlaan met de N47 om de verbinding te maken met de Spoelewijk. Het onveilige oversteekpunt aan de Watertoren zou verdwijnen. Ook de huidige onveilige verbinding van de N47 met de Rivierstraat zou verdwijnen en vervangen worden door het kruispunt aan de Martelarenlaan recht op recht te verbinden met de Bakkerstraat. Deze en andere voorstellen moeten nu dus getoetst worden aan hun haalbaarheid.

“Het is de ambitie om na de studie nog deze legislatuur te starten met de werken die gefaseerd zullen uitgevoerd worden om de hinder te beperken”, aldus de schepen. “Ook om andere werken uit te voeren is het belangrijk dat er duidelijk komt. Zo willen we als stad ook de Hoveniersstraat aanpakken, maar dat kan pas gebeuren als de visie rond de herinrichting van de N47 vastligt.”

Herstellingswerken

Vandaag en morgen voert het Agentschap Wegen en Verkeer ook herstellingswerken uit op de Zelebaan ter hoogte van het kruispunt met de Vierschaarstraat en het Biznis Hotel. Die werken houden geen verband met de geplande herinrichting. Over een korte zone krijgt de top- en onderlaag van het wegdek in de richting van de N70 een opknapbeurt. Verkeer blijft steeds mogelijk maar rijdt er plaatselijk over één in plaats van twee rijstroken. Tijdens de spitsuren kan dit voor hinder zorgen.