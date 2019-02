Stad brengt ode aan Marcel Pieters met gepersonaliseerde peperkoek Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

08u34 0 Lokeren In het infopunt Toerisme van Lokeren kan je sinds kort een peperkoek kopen met een overzicht van enkele Lokerse dialectwoorden.

Een veurbroeke is een rits en tuuëverasbruuëd is de Lokerse term van paddenstoel. Je komt het allemaal te weten via de Lokerse ponkoek (peperkoek) die sinds kort te verkrijgen is in het Infopunt Toerisme voor de prijs van 1,4 euro. “De speciale ponkoek is een eerbetoon aan wijlen Marcel Pieters”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld). Pieters is de auteur van het Lokerse dialectwoordenboek en overleed in september op 85-jarige leeftijd.

