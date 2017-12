Staakte organiseert eigen 'warmathon' 02u59 24 Foto YDS

De stedelijke basisschool van Staakte deed deze week een duit in het zakje van de Warmste Week. De leerlingen van het lager onderwijs trokken voor hun eigen 'Staakte marathon' te voet of met de fiets naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De kleuters op hun beurt verkochten gebakken koekjes. Alles samen bracht de actie 8.000 euro in het laatje die gelijk verdeeld zal worden over de lokale goede doelen Villa Vief, de Moazoart en Kom op Tegen Kanker.





(YDS)