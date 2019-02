Sportingjeugd en Killian Overmeire kiezen kleur tegen pesten Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

14u21 0 Lokeren De jeugdwerking van Sporting Lokeren neemt deze week deel aan de actie ‘Kies kleur tegen Pesten’. De jeugdspelertjes kregen het bezoek van clubboegbeeld Killian Overmeire en kregen vier stippen op hun hand van het ‘ministerie tegen pesten’.

De actie is een initiatief van de Cel ondersteuning tegen pesten die werd opgericht door Bart Vanden Driessche. “Bij de jeugdwerking zijn 400 spelers actief. Uiteraard zijn er ook bij ons gevallen bekend van pestgedrag. Met deze actie willen we de kinderen en jongeren bewust maken dat pesten niet oké is en dat ze moeten opkomen als ze zien dat iemand het slachtoffer wordt van pestgedrag. In een ruimer kader willen we ook ouders en grootouders sensibiliseren over hun gedrag aan de zijlijn.” Naar aanleiding van de degradatiezorgen van de eerste ploeg stelt de jeugdwerking van Sporting ook alles in het werk om ouders en spelers gerust te stellen over de toekomst. “Het niveau van onze jeugdwerking zal niet dalen bij een degradatie. We blijven prat gaan op een professionele werking”, klinkt het.