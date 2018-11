Sporting zoekt gamer om clubkleuren te verdedigen Yannick De Spiegeleir

Sporting Lokeren is op zoek naar ‘eSporters’ die de club willen vertegenwoordigen in de officiële EA-sports FIFA 19-competitie. In die nieuwe competitie zal iedere eersteklasseclub vertegenwoordigd worden door een gamer. De eerste twee finalisten zijn reeds bekend, maar via een tweede online kwalificatietornooi op zaterdag 17 november zullen er nog twee spelers verkozen worden. Wie zijn kans wil wagen, kan zich inschrijven via proximus-eproleague.be.