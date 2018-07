Sporting verzamelt voor culinaire teambuilding 25 juli 2018

In restaurant RAAM aan de Gentse Steenweg verzamelden de spelers en de technische staf van Sporting Lokeren gisteren voor een culinaire teambuilding.





Op uitnodiging van zaakvoerder Vic Christiaens verdiepten Killian Overmeire en co zich in de kunst van het opdienen én cocktails bereiden. Vooral de Ecuadoriaan José Cevallos toonde zich een kenner bij het bereiden van een 'pisco'-cocktail en ook Mijat Maric etaleerde zijn uitgebreide kennis over wijnen. Enkele andere spelers leefden zich uit in de keuken. Voorzitter Roger Lambrecht bracht samen met trainer Peter Maes mee een toast uit op de culinaire avonturen van hun spelerskern. "Dit is een fijne ervaring om elkaar, vlak voor de start van het seizoen, wat beter te leren kennen buiten het plein. Het is zeker voor herhaling vatbaar", zegt kapitein Killian Overmeire. Foto YDS (YDS)