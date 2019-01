Sporting pakt uit met acties voor match van de waarheid Yannick De Spiegeleir

13u40 0 Lokeren Het is vijf voor twaalf voor Sporting Lokeren dat het degradatiespook ziet opdoemen. Zaterdag moet er thuis gewonnen worden van rechtstreekse concurrent Zulte Waregem. Daarom pakt de club uit met enkele acties om de fans meer dan ooit achter het team te scharen.

Per abonnee (in tribune 2/3/4) kunnen supporters 4 gratis tickets verkrijgen in voorverkoop in de dienst ticketing aan het Daknamstadion. Voor de wedstrijd is er van 18.30 tot 19.30 uur happy hour in al de buitenkantines: bier, cola en water worden dat ene uur verkocht aan de helft van de prijs. In de Foot and Fun zal Radio Rommelmarkt de supporters naar de perfecte wedstrijdsfeer opzwepen tussen 18.45 en 20.00 uur. Na de wedstrijd zet Radio Rommelmarkt alles in het werk om de gewonnen wedstrijd in stijl te vieren, van 22.00 tot 01.00 uur.