Sporting heeft beste grasveld 18 mei 2018

02u58 0

Op het gala van 'Profvoetballer van het jaar' heeft Sporting Lokeren in de nevencategorieën de award gewonnen voor beste grasmat van het land.





Greenkeeper Thierry de Jonghe en zijn assistent Lorenzo Verschraegen werden samen met hun medewerkers in de bloemetjes gezet door de Wase eersteklasseclub. "Wij wisten al een tijdje via de tussenstanden dat wij uitzicht hadden op deze onderscheiding. Maar nu we volledige zekerheid hebben, voelt dit toch aan als een echte beloning. Een veld is niet zomaar een veld, er komt echt heel veel bij kijken. Je hebt de juiste knowhow nodig, de juiste producten, de juiste mensen ook, de inzet om er elke dag weer voor te gaan. Dit is een onderscheiding voor de hele club. Ik ben er oprecht blij mee", zegt de Jonghe. (YDS)