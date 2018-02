Sporting deelt gratis tickets uit 28 februari 2018

02u57 0

Voor de uitmatch tegen Moeskroen, aanstaande zaterdag, deelt Sporting Lokeren gratis tickets uit aan haar supporters. "Het behoud in eerste klasse is nog geen mathematische zekerheid, maar wij geloven in een goede afloop. Met een overwinning in Moeskroen kunnen we de degradatiezorgen helemaal achter ons laten", zegt persverantwoordelijke Herman Van de Putte. Sporting Lokeren stelt 900 gratis staanplaatsen ter beschikking voor de wedstrijd tegen Moeskroen. "De gratis tickets zullen wel enkel beschikbaar zijn in voorverkoop bij onze ticketingdienst aan het Daknamstadion. Onze supportersclubs krijgen uiteraard voorrang om tickets te reserveren. Vanaf donderdag kunnen alle Lokerensupporters die de verplaatsing naar Moeskroen maken met eigen vervoer een ticket aanschaffen via onze ticketingdienst", aldus Van de Putte. (YDS)