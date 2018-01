Sportdienst Emiliani wint Oranje Haas 30 januari 2018

02u53 0 Lokeren De sportdienst van Emiliani, een verblijf voor mensen met een beperking, heeft de tweede editie van de Oranje Haas gewonnen.

Dat is een prijs die CD&V Lokeren sinds vorig jaar uitreikt aan verbindende initiatieven in de stad.





"De sportdienst van Emiliani biedt ondersteuning op maat aan mensen met een beperking die hun vrije tijd op sportieve wijze wensen door te brengen", zegt Jan Cools van CD&V Lokeren. Gunther Van de Sompel nam de trofee in ontvangst namens Emiliani. De sportdienst mag zelf kiezen hoe zij deze prijs wenst vorm te geven. CD&V Lokeren schenkt 50 vrijwilligersuren aan de winnaar, die haar leden zullen invullen. (YDS)