Spoelewijk pleit voor landschapspark, stad houdt antwoord in beraad 25 april 2018

02u30 1

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Lokerse gemeenteraad nam een burgerinitiatief maandagavond het woord. De pleitbezorgers van het Spoelepark haalden meteen ook een eerste slag thuis. Het stadsbestuur maakte vorige week al bekend dat ze verzaakt aan haar verkavelingsplannen in het woonuitbreidingsgebied en bevestigde die beslissing.





Strijd nog niet gestreden

Het buurtcomité oogstte zowel vanop de oppositie- als de meerderheidsbanken lof voor hun onderbouwd dossier. Toch is de strijd voor de buurt nog niet gestreden. "De verzaking aan de vergunning en het wegentracé is een eerste aanzet, maar we blijven pleiten voor een landschapspark dat het volledige gebied van 14 hectare omvat. Daarnaast willen we ook graag weten hoe de stad de participatie van de buurt vorm zal geven en kan er al werk gemaakt worden van natuurbeheer en een trage wegverbinding tussen de Spoeleschool en de Marsstraat", aldus secretaris Frank Vermeulen. Het stadsbestuur houdt zijn antwoord in beraad.





Open Vld-fractieleider Hector Van Hoye brak wel een lans bij de stad om een kosten- en batenanalyse uit te voeren om de bestemming van het woonuitbreidingsgebied in de Spoelewijk te ruilen met de bestemming van een 'parkgebied' langs de Koningin Fabiolalaan dat in de praktijk al jaren wordt gebruikt als landbouwgebied. "Het is een persoonlijk standpunt van raadslid Van Hoye waar het huidige stadsbestuur niet op zal ingaan", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V).





(YDS)