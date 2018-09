Spoele verwelkomt superhelden Yannick De Spiegeleir

03 september 2018

09u54 1 Lokeren De leerlingen van stedelijke basisschool Spoele trokken voor de eerste schooldag verkleed naar hun nieuwe klas.

Het jaarthema van de school is dit jaar 'superhelden'. De nieuwe directeur Stijn Deschepper verwelkomde op de rode loper enkele Mega Mindy's, superman en spiderman aan de schoolpoort. "Elk van onze leerlingen heeft wel een talent waarin hij of zij uitblinkt of een held is. Talenten zitten soms wat verstopt, maar samen kijken we dit schooljaar uit om onze verstopte helden te laten schitteren."