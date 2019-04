Spelletje met aanstekergas loopt fout af: kleine ontploffing in woning op Eksaardebaan Kristof Pieters

16 april 2019

20u11 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft twee tieners opgepakt die een kleine ontploffing hadden veroorzaakt door een ‘spelletje’ met een bus aanstekergas. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De hulpdiensten kregen maandagavond omstreeks 23.30 uur melding van een ontploffing in een woning op de Eksaardebaan. Er was sprake van ernstige materiële schade in de woning en mogelijk één gewond persoon. De brandweer reed dan ook met spoed ter plaatse omdat gevreesd werd voor een gasontploffing. Als snel bleek dat het gelukkig minder erg was dan verwacht. Na onderzoek ter plaatse werden twee minderjarigen meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Uit hun relaas bleek dat ze een bus met aanstekergas hadden gemanipuleerd. Deze foute manipulatie had geleid tot een ernstige ontploffing. Als bij wonder werd niemand gewond. Twee deuren werden wel uit de hengsels geblazen en vernield.