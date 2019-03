Speelgoedwinkel Fun even ontruimd door rookontwikkeling na kortsluiting Kristof Pieters

02 maart 2019

17u30 0

De speelgoedwinkel Fun aan de Zelebaan in Lokeren werd zaterdagvoormiddag even ontruimd omdat er een kleine rookontwikkeling ontstaan was. Die was het gevolg van een kortsluiting aan een lichtarmatuur aan het plafond. Uit voorzorg werd aan een handvol aanwezige klanten gevraagd de winkel te verlaten. Brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar er moest niet geblust worden. De lamp werd verwijderd maar het incident veroorzaakte geen schade. Na een half uurtje was de winkel weer open.