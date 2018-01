Spar steunt lokale verenigingen 30 januari 2018

De plaatselijke Sparsupermarkt van Eksaarde organiseerde onlangs een actie voor lokale verenigingen. "Elke vereniging van Eksaarde kon zich inschrijven om deel te nemen aan de actie. Per aankoopschijf van 10 euro kregen de klanten een jeton, die konden ze in de urnen deponeren van hun geliefkoosde vereniging", zegt zaakvoerder Kevin De Storme. In totaal konden de verenigingen 1.741 euro onder elkaar verdelen. KSA Eksaarde kwam als hoofdwinnaar uit de bus met een bedrag van 542 euro.





(YDS)