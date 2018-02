Spaghettifestijn 23 februari 2018

Om hun buitenlandse kamp te financieren, organiseren de Aspi's van Chiro Sint-Anna op zaterdag 3 maart het spaghettifestijn 'Pastaspi' in de parochiezaal van de Heirbrug. Bezoekers kunnen zowel 's middags van 12 tot 14 uur eten of 's avonds van 17 tot 19 uur. Een volwassene betaalt 12 euro en kinderen tot 12 jaar 9 euro. Inschrijven doe je door over te schrijven naar BE51 7376 13032262 of door een mailtje te sturen naar aspileiding@chirosintanna.be, in dat geval betaal je ter plekke. Bij de inschrijving moeten volgende zaken vermeld worden: aantal kinderen/volwassenen, aantal vegetarisch en of je 's middags of 's avonds komt. (YDS)