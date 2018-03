Sp.a strikt Johan De Grande 27 maart 2018

03u35 0

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober pakt het kartel sp.a-Groen uit met twee opvallende namen. Johan De Grande verdiende in Lokeren onder andere zijn sporen als voorzitter van de Culturele Raad en atletiekvereniging AVLO. Mark Van Bogaert is voorzitter van het lokale overlegplatform (LOP) voor secundair onderwijs in Lokeren en is ook bekend als de satirische pen achter de Lokersen Asgranten. Beide kandidaten komen op onder de vlag van sp.a. "Maar we staan ook allebei dicht bij Groen en steunen Björn Rzoska volop als kandidaat-burgemeester. We steunen ook enthousiast de nieuwe visie van sp.a over armoedebeleid en zorgzekerheid. Dat wordt ook lokaal belangrijk", klinkt het. Beide kandidaten zijn zestigplussers. "Maar er komen ook nieuwe jongeren op de kartellijst die we binnenkort bekend maken", aldus sp.a-voorzitter Guy Van Acker. (YDS)