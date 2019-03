Sp.a-fractie bezorgd over toekomst AZL: “Wachttijden op spoed lopen op” Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

14u30 4 Lokeren Op de jongste gemeenteraad heeft sp.a-fractieleider Marjon Thienpondt geïnformeerd naar de toekomst van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren. “De voorbije periode bereikten ons heel wat alarmerende berichten zoals de sluiting van een volledige verdieping door een gebrek aan patiënten”, klinkt het. Volgens de stad en de ziekenhuisleiding is er niks aan de hand.

De toekomst van het AZL baart sp.a zorgen. “Wacht Lokeren hetzelfde scenario als Temse, Beveren, Hamme … na een fusie met Sint-Niklaas? Namelijk stopzetting van alle activiteiten”, vraagt Thienpondt zich af. “We vernemen dat heel wat dokters en specialisten patiënten meer en meer doorsturen naar Sint-Niklaas omdat de dokters betere condities krijgen in Sint-Niklaas. Ook de internisten trekken weg naar Sint-Niklaas. De spoed draait op volle toeren maar dit heeft deels te maken dat de meeste huisartsen nu op afspraak werken waardoor patiënten voor het geringste minste kwaaltje naar de spoed komen. Het gevolg is dat de wachttijden kunnen oplopen tot 3 à 4 uur.

Volgens burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en AZL-directeur Dirk Van Vaerenberg slaat sp.a de bal mis. “Er is totaal geen sprake van de sluiting van een afdeling, noch van betere voorwaarden voor artsen in Sint-Niklaas. Door de samenwerking via de vzw Verenigde Ziekenhuizen hebben we zelfs meer specialisten die in ons ziekenhuis actief zijn. Wat wel klopt, is dat patiënten worden doorgestuurd naar een ziekenhuis dat de beste expertise in huis heeft voor een bepaalde behandeling. Het is een algemene tendens in de sector dat ziekenhuizen zich op bepaalde specialiteiten focussen.” Ook de wachttijden op spoed zijn volgens Van Vaerenberg genuanceerder. “Net als in andere ziekenhuizen wordt met prioriteiten gewerkt. Op basis van de urgentie wordt bepaald wanneer een patiënt geholpen wordt.”