Soulwax maakt affiche Lokerse Feesten compleet Redactie

16 juli 2018

Soulwax komt op donderdag 9 augustus naar de Lokerse Feesten. Dat lieten de organisatoren weten. Daarmee is de affiche voor tien dagen feest op de Grote Kaai helemaal klaar. Dezelfde dag als Soulwax staan ook The Prodigy, Chase & Status en 't Hof Van Commerce op de mainstage van de Lokerse Feesten. In de Red Bull Elektropedia Room treden die dag Stikstof, Le 77, Blu Samu en Sampa The Great op. Het volledige programma en tickets via www.lokersefeesten.be.