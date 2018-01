Soepkar brengt poëzie aan huis 23 januari 2018

De wekelijkse soepronde van Alderande stond dit weekend in het teken van de nakende gedichtendag. Gewapend met een voorraad courgettesoep en een 'soepkargedicht' trokken Stefaan Segaert en zijn collega-vrijwilligers Stefaan en Staf langs verschillende Lokerse deuren om poëzie te debiteren terwijl ze de bewoners verse groentesoep gaven. "Dit is uw middagsoep, neem ze maar onder de loep. Wij serveren u geen troep, de boer kweekt met een lach en wij snijden op vrijdag. We koken in groep uw lekkere maaltijdsoep. Uw soep met liefde gemaakt? Wordt u daar ook door geraakt? Uw soepkar, ook dit jaar paraat, met veel wol en weinig geblaat", klonk het. (YDS)