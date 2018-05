Smullen van lekkernijen tijdens Fiesta Europa 05 mei 2018

Op het evenementenplein op de Markt hebben de marktkramers van Fiesta Europa gisteren hun kraampjes geopend. Lokeraars kunnen er zich nog het hele weekend te goed doen aan Europese streekgerechten zoals paella, pasta of kazen. Je vindt er ook een aanbod van met de hand gevlochten rietmanden uit Hongarije, lederwaren, zeep en lavendel. Vanavond kan je een optreden bijwonen van Elisa Ramirez. "De kleinste levensgenieters zijn ook meer dan welkom. In samenwerking met het Belgisch Kinderkanker Steunfonds bouwen we weer een leuk kinderdorp met springkastelen en knutsel- en speelzones waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven", zegt Werner Storms, eventmanager van de internationale belevenismarkt. Fiesta Europa bezoeken kan vandaag van 10 tot 21 uur en zondag van 10 tot 19 uur. (YDS)