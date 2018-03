Slagerij Van Moeseke sluit deuren na 153 jaar RECEPT PAARDENWORSTEN LOKERSE FEESTEN VERHUIST NAAR OUDE BRUGLAAN YANNICK DE SPIEGELEIR

27 maart 2018

03u33 1 Lokeren Wie nog één keer wil proeven van de authentieke Lokerse paardenworsten moet zich reppen. Na 45 jaar achter de toonbank hangen Willy Van Moeseke en Linda Verstuyven eind deze week hun schort aan de haak.

Aanstaande vrijdag valt het doek over de slagersdynastie die gespreid over vijf generaties en anderhalve eeuw gevestigd was in de Schoolstraat. Willy Van Moeseke en Linda Verstuyven namen midden jaren '70 het roer over van Willy's vader Georges. "We worden dit jaar beiden 66. Na meer dan 40 jaar is het welletjes geweest", klinkt het.





Opvolging is er helaas niet. "We hebben twee zonen, maar die zijn allebei andere professionele wegen ingeslagen. Uiteraard nemen we hen dat niet kwalijk. De slagersstiel is niet te onderschatten. Het is hard werken. Je bent van 's smorgens vroeg tot 's avonds laat in de weer. Steeds meer beenhouwers verdwijnen uit het straatbeeld. Ook voor ons was het trouwens niet altijd rozengeur en maneschijn. In onze beginjaren was het niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Willy. "Maar ik ben er van overtuigd dat er altijd plaats zal zijn voor een ambachtelijke slagerij met een eigen gezicht."





Voor de trouwe fans van de Lokerse paardenworsten komt het nieuws van de stopzetting hard aan. Slagerij Van Moeseke geniet tot ver buiten Lokeren bekendheid voor zijn bereiding van de lokale lekkernij én is al sinds jaar en dag de hofleverancier van de Lokerse paardenworsten voor de Lokerse Feesten én de Fonnefeesten. Het streekgerecht is vandaag meer nog dan vroeger immens populair met dank aan de banvloek die de Britse zanger en vegetariër Morissey enkele jaren geleden uitsprak over de paardenworst.





Recept overgedragen

Wie nog eens wil proeven van de Lokerse paardenworsten à la 'Willy en Linda' kan nog tot en met vrijdag terecht bij slagerij van Moeseke. Daarna is het onherroepelijk afgelopen. Al blijft hun geheime familierecept wel verder leven. "We hebben onze collega's van slagerij Franky en Els aan de Oude Bruglaan al laten weten dat we het recept aan hen zullen overdragen. Ze hebben ook een zoon van 20 die meehelpt in de zaak. Dat heeft zeker meegespeeld in onze beslissing", zeggen Willy en Linda.





Vanaf 7 april zijn de traditionele Lokerse paardenworsten te verkrijgen bij de slagerij in de Oude Bruglaan. "Franky en Els zullen ook de bereiding van de paardenworsten voor de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten op zich nemen. Het spreekt voor zich dat we een handje zullen helpen bij de opstart. Al gaan we voortaan ook wat meer tijd nemen om van het leven te genieten", aldus het afscheidnemende slagerskoppel.