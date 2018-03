Slagboom weert vrachtverkeer uit woonbuurt 14 maart 2018

02u51 0

Enkele maanden na de werken aan de N47 wil de stad nu het vrachtverkeer naar en van de industriezones uit de woonstraten weren. De tijdelijke betonblokken maken plaats voor hoogteregelaars in onder meer de Wezepoelstraat in Zele en op de grens tussen het huidige industriepark E17/3 en het toekomstige bedrijventerrein E17/4. Enkel wagens lager dan 2,5 meter kunnen daar nog door. In de Oosteindestraat vlak bij de N47 en in de Scherpeputstraat staan er vaste paaltjes. Tussen de Spieveldstraat, de Bokslaarstraat en de Bakkerstraat liet de stad een slagboom plaatsen. Die moet het mogelijk maken om de hulpdiensten door te laten in geval van nood. (YDS)