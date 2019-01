Sint-Lodewijkscollege lanceert cartoonwedstrijd voor Damiaanactie Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

17u38 0 Lokeren Het Sint-Lodewijkscollege zet dit schooljaar voor de vijfendertigste keer haar schouders onder de Damiaanactie. Ter gelegenheid van dat jubileum zoekt de school de beste cartoon met als thema ‘Pater Damiaan’.

De wedstrijd staat open voor iedereen. “Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur zijn, een afbeelding van een komische situatie, een zinspeling of een eigen kijk op een historische of actuele gebeurtenis…”, verduidelijkt de school. De wedstrijd is gratis. Onder de winnaars verdeelt het SLC voor 250 euro aan boekenbonnen. Op de website van de school is het volledige reglement terug te vinden: www.vlot-slc.be.