Sint deelt fairtradechocolade uit op zaterdag 17 november Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

16u11 2

Kinderen die uitkijken naar de komst van de Sint en zijn Pieten kunnen stilaan beginnen aftellen. Op zaterdag 17 november om 14.15 uur komen Sinterklaas en zijn gevolg per boot aan in het centrum van de stad ter hoogte van het Josephine Charlottepark. Daarna vertrekken ze in stoet naar het sport- en jeugdcomplex. Kindjes die de Sint vergezellen in de stoet worden op snoep getrakteerd. Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar moeten zich aanmelden in de fuifzaal voor de indeling in leeftijdsgroepen.

Om 15 uur staat er een sinterklaasshow geprogrammeerd in de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex. Na het optreden, omstreeks 16 uur, delen de Sint en zijn Pieten zakjes fairtradechocolade uit. De organisatie is in handen van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.