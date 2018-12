Sint bezoekt pediatrie AZL Yannick De Spiegeleir

06 december 2018

Alle kinderen die momenteel in het Algemeen Ziekenhuis Lokeren verblijven, kregen vandaag bezoek van de Sint en zijn Pieten. De goedheilige man nam de tijd om naar de kindjes te luisteren en gaf hen aan het einde van zijn bezoek een geschenkje. Ook de broertjes en zusjes van de patiëntjes werden niet uit het oog verloren en kregen ook een attentie. Het verplegend personeel deed mee zijn duit in het zakje en was in het thema verkleed. Het bezoek van de Sint werd mogelijk gemaakt door serviceclub De Ronde Tafel.