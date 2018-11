Sint bereikt Lokeren per boot Yannick De Spiegeleir

18 november 2018

13u51 0

Aan de oevers van de Durme arriveerden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten dit weekend in Lokeren. Door het stralende winterzonnetje kwamen massaal veel ouders en kinderen opdagen om de goedheilige man en zijn gevolg te verwelkomen. De Sint is mee met zijn tijd, want hij gaf de kinderen ‘high fives’ terwijl zijn Pieten lekkers uitdeelden. Al enkele jaren is het een traditie dat de kinderen fairtrade chocolade krijgen toegestopt. Daarna trokken Sinterklaas en de kinderen in stoet naar het jeugd- en sportcomplex om het feest daar verder te zetten. De organisatie was in handen van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.