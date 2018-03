Sinfra's op de planken 31 maart 2018

03u24 0

Tijdens het paasweekend brengt toneelvereniging De Sinfra's de laatste theatervoorstelling van dit seizoen in de theaterzaal van het cultuurcentrum van Lokeren. Met de komedie 'De klusjesman' wil de toneelvereniging het theaterpubliek nog eens extra verwennen, want begin april starten de verbouwingswerken aan het cultuurcentrum. De voorstellingen in de theaterzaal van het cultuurcentrum Lokeren vinden nog plaats vanavond om 20.15 uur en op zondag 1 april om 15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via het nummer 0496 79 16 98 en op www.lokeren.be/cultuur onder 'Tickets en Reservatie'.





(YDS)