Sierelement textielfabriek Bergez herrijst achter zwembad Yannick De Spiegeleir

02 januari 2019

16u03 1 Lokeren Op de voormalige locatie van de oude textielfabriek Bergez heeft de stad op advies van de erfgoedraad een voormalige toegangspoort van het bedrijf in ere laten herstellen.

“Bij de afbraak van de oude fabriek nummerde een aannemer alle stenen en ornamenten om ze later te restaureren”, zegt schepen Marina Van Hoorick (Open Vld). De fabriek, in een verder verleden gekend onder de naam Isabey, werd negen jaar geleden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw woonproject. De statige structuur werd intussen opnieuw opgebouwd aan de ingang van de appartementen achter het zwembad. In het voorjaar zal de ‘landmark’ officieel worden ingehuldigd.