Selfie levert Joy plaatsje op tussen portretten van BV’s in stadsmuseum Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

18u53 0 Lokeren Een artistiek portret van de Gentse Joy Tandt (24) maakt sinds vandaag deel uit van de overzichtstentoonstelling van fotograaf Filip Naudts in het Lokerse stadsmuseum. Dankzij een selfie kreeg het model met West-Vlaamse roots een plaatsje tussen de portretten van tal van Bekende Vlamingen.

Naudts bundelde in samenwerking met het Lokerse stadsmuseum het beste van zijn werk uit een kwarteeuw fotografie. Aan de expo was ook een selfiewedstrijd verbonden waaraan 40 bezoekers deelnamen. Uiteindelijk kwam Joy, die de kost verdient als model, als winnares uit de bus.

Naudts vereeuwigde haar vorige week in zijn studio Guarda La Fotografia. Het resultaat dat werd voorgesteld in aanwezigheid van Roos Van Acker, die in 2005 figureerde voor de lens van Naudts, is sinds vandaag te bewonderen in het stadsmuseum.

“De fotoshoot was een toffe ervaring. Ik heb als model vooral ervaring in het commerciële circuit. De artistieke benadering was nieuw voor mij. Filip heeft echt zijn tijd genomen voor het portret en ik ben zeer opgetogen met het resultaat”, aldus een trotse Joy.

De tentoonstelling loopt nog tot 28 april in het stadsmuseum en is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren.