Scorpions en Europe vervoegen affiche Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

15 februari 2019

09u41 0 Lokeren De Lokerse Feesten hebben de eerste namen gelost voor hun hardrock- en metaldag op zondag 4 augustus. De legendarische Scorpions en Europe komen die dag naar de Grote Kaai.

Beide bands verkochten miljoenen albums en zijn bekend door klassiekers als ‘Rock You Like A Hurricane’, ‘Wind Of Change’, ‘Still Loving You’ en ‘The Final Countdown’!

Het stadsfestival lost binnenkort nog nieuwe namen voor deze festivaldag en maakt ook bekend dat er voor de eerste keer een indoor hardrock- en metalaffiche komt voor de Elektropedia Room. De voorverkoop start meteen via www.lokersefeesten.be. Daar is alle info over camping en vervoer te vinden.

De 45 e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019.