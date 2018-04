Schuldbesef na 7.411 pornobestanden 30 MAANDEN EN BEGELEIDING VOOR IN ROZEBROEKEN GEVATTE VOYEUR WOUTER SPILLEBEEN

24 april 2018

02u44 0 Lokeren T.V. (40) uit Lokeren is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 20 met uitstel zodat hij begeleiding kan krijgen. Ondanks eerdere veroordelingen voor kinderporno verspreidde hij 7.411 bestanden in chatboxen en overtuigde hij minderjarigen tot webcamseks. De man werd betrapt in Rozebroeken.

"Ondanks uw eerdere aanrakingen met de politie, bent u hervallen", zegde de rechter gisteren in zijn vonnis. "U heeft contact gezocht met minderjarigen en bent te ver gegaan om uw eigen seksuele lusten te botvieren. U hebt misbruik gemaakt van hun integriteit en onbezonnenheid. Zo hebt u afbreuk gedaan aan hun recht om op hun eigen tempo te ontwikkelen. Uw ingesteldheid is verderfelijk."





De rechter was niet mals voor V., die op 24 juli vorig jaar betrapt werd op gluren in de kleedkamers van het sport- en recreatiedomein Rozebroeken in Sint-Amandsberg. Hij was in een kleedhokje naast dat van een 15-jarige jongen binnen gegaan. Een politie-inspecteur zag hem op zijn knieën zitten. V. gaf toe dat hij aan het gluren was.





Uit het onderzoek bleek dat V. tussen 2014 en 2016 7.411 kinderpornografische bestanden verspreid had via chatboxen zoals Bull Chat, Telegram en WhatsApp. Op kinderpornosites moest hij zelf materiaal aanleveren, anders zou hij er geen filmpjes kunnen bekijken. Daarom ging hij op zoek naar minderjarige slachtoffers. "Hij had webcamseks met minderjarigen", zei de procureur. "Hij vroeg hen om foto's en om te masturberen voor de camera."





Voor het gerecht is het genoeg geweest. De rechter haalde in het vonnis de twee voorgaande veroordelingen van V. aan. In 2006 kreeg hij 12 maanden cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. In 2009 kwam hij opnieuw in aanraking met het gerecht voor dezelfde feiten. De procureur vorderde een celstraf van 40 maanden, maar V. gaf bij de behandeling in de rechtbank aan dat hij vooral hulp nodig heeft. "Ik besef dat dit allemaal niet kon. Ik wil me laten behandelen. Nu ben ik echt goed wakker geschud", zei hij.





De rechter besloot dat professionele hulp zich opdringt voor V. Daarom sprak hij een gevangenisstraf van 30 maanden uit, waarvan 20 met uitstel onder strenge voorwaarden. Zo moet V. zich eerst residentieel en nadien ambulant laten behandelen en krijgt hij een contactverbod met minderjarigen. Bovendien wordt hij voor 20 jaar uit zijn burgerrechten ontzet.





"Gespecialiseerde begeleiding is nodig", motiveerde de rechter. "Ondanks twee correctionele veroordelingen voor identieke feiten, moeten we waakzaam blijven. De vorige interventies hebben u niet tegengehouden."