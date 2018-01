Schepen Van Doorslaer duwt lijst Open Vld 23 januari 2018

02u48 2 Lokeren Schepen van Sport en Feestelijkheden Jerome Van Doorslaer (Open Vld) zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw fungeren als lijstduwer voor zijn partij.

Dat heeft burgemeester en lijsttrekker Filip Anthuenis bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de liberalen in zaal Ons Vermaak in Eksaarde. Als lijstduwer behaalde Van Doorslaer bij de vorige verkiezingen nog 750 stemmen. Vorige week raakte al bekend dat schepen van Financiën Peter De Witte niet meer op de lijst zal staan in oktober. Zondag onthulde Anthuenis ook het afscheid van voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Tina Heyninck die na deze legislatuur afscheid neemt van de politiek. In oktober zullen er dus ongetwijfeld enkele nieuwe gezichten opduiken op de lijst van de Lokerse Open VLD. De liberale partij wil tegen midden maart meer duidelijkheid scheppen daaromtrent. "We gaan de feestelijke opening van onze zaal op zondag 18 maart combineren met de voorstelling van onze lijst", aldus lokaal partijvoorzitter Stefan Walgraeve.





