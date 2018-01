Schepen Peter De Witte neemt afscheid van politiek (met goed rapport) 19 januari 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober verliest de partij van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) een sterkhouder. Schepen van Financiën Peter De Witte verlaat na deze legislatuur de actieve politiek.

Peter De Witte, tandarts van beroep, maakte in 2007 zijn intrede in het Lokerse stadsbestuur als schepen van Financiën. Twaalf jaar later kan hij terugblikken op een mooi parcours. Onder zijn bewind daalden de aanvullende personenbelasting twee bestuursperiodes op rij van 8 naar 7 procent.





Bovendien verkeert de Lokerse stadskas in blakende gezondheid: terwijl de gemiddelde financiële schuld per inwoner in Vlaanderen 921 euro bedraagt, is die in Lokeren gedaald tot 193 euro per inwoner. Een positief rapport waarbij hij lof oogstte van zowel de meerderheid als oppositiepartijen.





Na twaalf jaar in het stadsbestuur is het voor De Witte echter welletjes geweest. Op het lokaal afdelingsbestuur kondigde hij deze week zijn afscheid aan van de actieve politiek. Hij blijft wel tot eind dit jaar schepen en doet dus de legislatuur uit.





"Ik heb de afgelopen jaren heel wat kunnen realiseren. Ik meen daar een goed rapport voor te hebben gekregen. Dat zie ik als een appreciatie. De voorbije jaren heb ik altijd gezegd dat politiek een eindig verhaal is. Ik ben niet getrouwd met de politiek en wil de balans tussen mijn werk en privéleven verbeteren", geeft De Witte toelichting bij zijn beslissing.





Hij zal ook geen plaats meer innemen op de lijst van Open Vld tijdens de verkiezingen in oktober. "Ik vind dat je eerlijk moet zijn ten aanzien van de kiezer: als je niet langer de intentie hebt om een actieve rol binnen de politiek te spelen, moet je ook geen kandidaat meer zijn bij de verkiezingen." Burgemeester Filip Anthuenis en Open Vld-voorzitter Stefan Walgraeve bedanken Peter De Witte voor het werk dat de afgelopen jaren werd geleverd. (YDS)