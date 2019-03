Schepen De waele (Open Vld) op plaats 7 voor het Vlaams Parlement Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

18u47 0 Lokeren Claudine De Waele (Schepen voor Bevolking/Burgerlijke Stand, Markten, Evenementen, Middenstand en Horeca) zal de Lokerse Liberalen vertegenwoordigen vanop plaats 7 op de lijst van het Vlaams Parlement bij de verkiezingen van zondag 26 mei.

In oktober 2018 wist Claudine De Waele nog meer dan 2200 voorkeurstemmen te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Open VLD Lokeren is er dan ook van overtuigd dat zij de perfecte kandidaat is om het Waasland te vertegenwoordigen", zegt voorzitter Frederic Wiels. “Claudine zal uiteraard haar volle focus behouden op het schepenambt in Lokeren, maar we zijn ervan overtuigd dat ze door haar engagement ook voor het Waasland en Oost-Vlaanderen iets kan betekenen. Omgekeerd zal ze door haar engagement voor de nationale politiek ook meer voor Lokeren kunnen betekenen.”