Schade aan zolder door dakbrand 25 januari 2018

02u50 0 Lokeren In de Karrestraat is dinsdagavond brand aan het dak van een woning ontstaan.

Het was de bewoonster zelf die het vuur opmerkte. Toen ze thuiskwam, merkte ze een sterke brandgeur op. Op de zolder stelde ze vast dat het dak rondom de metalen buis van de schouw aan het smeulen was. De brandweer werd opgeroepen en kon erger voorkomen.





Schade beperkt

Er moest wel een stukje van het dak verwijderd worden om te voorkomen dat het vuur verder zou uitbreiden onder de dakbedekking. De schade bleef beperkt tot de zolder en het dak. De oorzaak lag bij de schouw van de houtkachel. Die was gloeiend heet geworden en had zo het hout rondom de schoorsteen in brand gezet. (PKM)